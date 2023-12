Man (33) veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs voor doodrijden gezin op A59

Compleet gezin omgekomen

'Daarnaast is een maximale rijontzegging opgelegd van 10 jaar. De verdachte veroorzaakte begin dit jaar een aanrijding waarbij een compleet gezin om het leven kwam. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van doodslag', zo meldt de rechtbank dinsdag.

Alcohol

In de avond van 10 maart 2023 reed de verdachte op de A59. Hij had op dat moment meer dan 3 keer de toegestane hoeveelheid alcohol op. Het was niet de eerste keer dat hij dit deed; al eerder had hij een strafbeschikking opgelegd gekregen voor rijden onder invloed.

250 km/h

Op de snelweg, ter hoogte van Sprang-Capelle, reed de verdachte zo snel als zijn auto kon. De snelheidsmeter gaf 250 kilometer per uur aan, terwijl er een maximumsnelheid gold van 130 kilometer per uur. Terwijl hij met één hand zijn stuur vasthield, filmde hij met zijn telefoon in zijn andere hand zijn levensgevaarlijke rijgedrag. Ook het filmen van eigen ernstige verkeersovertredingen had hij al vaker gedaan.

Gezin

Op hetzelfde moment reed een 46-jarige vrouw met haar 46-jarige man en hun kinderen van 10 en 13 jaar op de A59. Terwijl de vrouw een vrachtwagen inhaalde, kwam de verdachte aanscheuren. Hij kon niet meer tijdig remmen en klapte op de auto van het gezin, waarna de auto in brand vloog en het complete gezin om het leven kwam.

Extreem gevaarlijk

De rechtbank spreekt van extreem gevaarlijk rijgedrag. De verdachte vond het filmen van zijn absurd harde rijden zo belangrijk dat de veiligheid van de andere weggebruikers hem niet interesseerde. Dat hij daarmee hun leven op het spel zette, nam hij op de koop toe, zo oordeelt de rechtbank.

Verweer van tafel geveegd

Het verweer van de advocaat dat de verdachte op het allerlaatste ogenblik nog remde en naar rechts stuurde, veegt de rechtbank van tafel. Dit verandert volgens de rechtbank namelijk niks aan de zaak. Op het moment dat verdachte eindelijk remde, had hij al een situatie gecreëerd waar afremmen of bijsturen geen positief gevolg meer kon hebben en de gevolgen zeer waarschijnlijk fataal zouden zijn.

Hogere straf

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte verschillende stoornissen heeft, maar wel volledig toerekeningsvatbaar was op het moment van de aanrijding. Alles bij elkaar vindt de rechtbank dat een hogere celstraf op zijn plaats is dan de officier van justitie eiste. Daarom wordt aan de verdachte geen 7, maar 10 jaar cel opgelegd. Vanwege zijn stoornissen en kans op herhaling, krijgt de verdachte ook tbs met dwangverpleging. De opgelegde rijontzegging van 10 jaar betekent dat verdachte na de celstraf en tbs-maatregel 10 jaar lang geen voertuig mag besturen.