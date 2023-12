'Natte voeten' voor de rendieren in Son en Breugel

De regen die de afgelopen dagen in Nederland is gevallen leidt op steeds meer plekken tot 'hoogwater'. Hele stukken land zijn door de regenval onder water komen te staan.

Smelt- en regenwater

Daarnaast zijn op diverse plaatsen in het land ook stukken land ondergelopen maar dan door de enorme hoeveelheid smelt- en regenwater die vanuit het buitenland wordt aangevoerd. Veel rivieren kunnen de hoeveelheid water niet aan waardoor er echt hoogwater ontstaat en het waterpeil in de rivieren flink stijgt. Op sommige plekken overstromen de rivieren en 'lozen' zo het teveel aan water in de naastgelegen stukken land en dan vooral in de uiterwaarden van de rivier die daar ook voor bedoeld zijn.

Waterschappen druk met de Kerst

De Nederlandse waterschappen zijn dan ook met de afgelopen Kerstdagen druk geweest met het monitoren van de hoge waterstanden en op sommige plekken met het verzwaren van dijken om het water letterlijk in goede banen te kunnen blijven leiden. Ook komende dagen zal dat nog nodig zijn want naar verwachting worden de hoogste waterstanden zo als het er nu naar uitziet donderdag 28 december bereikt.

Lokaal hoog water

Maar de buien van de afgelopen dagen hebben er dus ook voor gezorgd dat er lokaal grote hoeveelheden water zijn gevallen. Dat water blijft op veel plekken nu staan omdat de grond verzadigd is.

Hertenkampje

Zo ook op verschillende plaatsen in Son en Breugel waar de hoeveelheid water die er de laatste dagen gevallen goed te zien is. Op het hertenkampje in Breugel lopen de herten met hun pootjes in het water en staat hun verblijf ook helemaal onder water. Toch is er geen rede voor paniek omdat er ook hoger gelegen stukken zijn waar de hertjes droge voeten kunnen houden. Bovendien houdt de beheerder van het hertenkampje de situatie nauwlettend in de gaten zodat er kan worden ingegrepen indien nodig.

Met de kano door het weiland varen

Het water zorgt niet alleen maar voor problemen. Op de onder water gelopen weilanden in Son en Breugel vermaakten mensen zich op 2e Kerstdag met de kano.