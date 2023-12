Explosie bij woning in Purmerend

Bij een woning in Purmerend is vrijdag rond 03.50 uur een explosie veroorzaakt. Dit is gebeurd aan de Amazonelaan.

Het ontplofte materiaal veroorzaakte schade aan de voordeur en ramen. De bewoners waren in de woning aanwezig en raakten niet gewond. Wat er exact is ontploft is onduidelijk gebleven. De politie stelt een onderzoek in.