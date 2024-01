73-jarige automobilist zwaar mishandeld in Soest

Het slachtoffer reed die dag in zijn rode personenauto van het merk Hyundai type Tucson met zijn kleinkinderen vanaf de Stichtse rotonde naar de Daan Fokkemalaan. De man bemerkte dat achter hem en vrij kort op zijn auto een klein mode donker kleurige (mogelijk) BMW-personenauto reed die kennelijk haast had en de man wilde inhalen. De verkeerssituatie op dat moment liet een inhaalmanoeuvre echter niet toe. Hierna reed hij vanaf de Daan Fokkema laan de Barchman Wuytierslaan op langs de dierentuin. Bij de kruising van de Barchman Wuytierslaan en de Birkstraat te Soest kwamen beide voertuigen naast elkaar te staan, waarna zij beiden de Birkstraat opreden. Na de verkeerslichten reed de man verder Soest in en bij de kruising met de Vondellaan reden zij verder de Birkstraat in haalde de bestuurder van de BMW de rode Hyundai Tucson in, waarna de man de 73-jarige bestuurder tot stoppen dwong. Uit het niets werd hij vervolgens hard op zijn hoofd geslagen, waarbij de man ten val kwam. De verdachte is daarna verder gereden, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis en heeft enige tijd in het ziekenhuis gelegen.



Van de verdachte is een beperkt signalement bekend, man met donkere huidskleur en met een groot postuur en hij is ongeveer 1.90 meter lang. De man reed in een klein donker model auto, mogelijk een BMW.