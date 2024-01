Nederland gaat beroep doen op Europees geproduceerde Patriot-raketten

Gunning

'De NATO Support and Procurement Agency (NSPA) heeft hiervoor een gunning gedaan namens een coalitie van een aantal Europese landen. Dat is vandaag bekendgemaakt', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag

Consortium

Naast Nederland doen Duitsland, Roemenië en Spanje mee. Een consortium van de Europese fabrikant MBDA en het Amerikaanse Raytheon is verantwoordelijk voor de productie. Dat gebeurt op de Comlog faciliteit in Zuid-Duitsland. Daar vindt al onderhoud van de Patriot-raketten plaats. Er wordt nu ook een productielijn opgebouwd.

Makkelijker bevoorraden

Vraagbundeling levert de landen niet alleen economische voordelen op. Ook kunnen zij zichzelf makkelijker bevoorraden doordat er minder logistiek is. Bovendien blijft de totale voorraad aan Patriot-raketten hiermee op peil.

Nieuwe productielijn

'Deze nieuwe productielijn laat zien dat internationale defensiesamenwerking zorgt voor concrete successen. De komende tijd blijven we, samen met onze Europese partners en de industrie, kijken hoe we de productiecapaciteit kunnen opschalen. Door de oorlog in Oekraïne en de toenemende dreiging en conflicten wereldwijd is dit broodnodig', aldus Minister Kajsa Ollongren.

Luchtafweersysteem

Met de Patriot-luchtafweersystemen zijn op grote afstand vliegtuigen, helikopters en snelle ballistische en kruisraketten uit te schakelen. De systemen worden nu bijvoorbeeld in Oekraïne ingezet. Ook was een Nederlandse Patriot-eenheid vorig jaar actief in Slowakije. Doel was om hiermee de oostflank van het NAVO-verdragsgebied te beschermen.

Versnelde inkoop

In 2022 maakte Nederland al bekend voor ruim € 2 miljard versneld munitie in te kopen. De Patriot-raketten maken hier onderdeel vanuit. Aanvulling van de munitie is nodig om de eerste hoofdtaak van Defensie uit te kunnen voeren. Dat is de eigen en de bondgenootschappelijke verdediging.