Defensie sluit missie met Chinook-helikopters in Maastricht succesvol af

Zondag heeft Defensie haar taak in Maastricht succesvol afgesloten na een indrukwekkende inzet die al op zaterdag begon.

Herstelwerkzaamhedeen overlaatdam

Militairen en de bemanningen van de Chinook transporthelikopters hielpen Rijkswaterstaat met de herstelwerkzaamheden aan de overlaatdam bij Maastricht die eerder deze week bezweek door de hoge waterstand.

Chinooks

De inzet van de Chinooks was niet alleen zaterdag. Ook zondag zijn de bemanningen en militairen op de grond de hele dag bezig geweest.

400.000 kg aan stenen

In totaal legden zij met de helikopters meer dan 100 netten met stenen in het stromende water. Per net ging het om zo'n 4.000 kg totaal dus om 400.000 kg. Rijkswaterstaat kan het verder af zonder militaire hulp vanuit de lucht. De Chinooks zijn daarom zondag aan het eind van de middag weer vertrokken uit de Zuid-Limburgse stad.