UWV trekt boetes in

UWV herziet 5000 boetes die cliënten kregen omdat zij niet of te laat de juiste informatie hebben aangeleverd. Het betrof informatie over extra verdiensten naast de ontvangen uitkering. Deze boetes zijn achteraf onterecht, want UWV had al beschikking over de informatie die aangeleverd had moeten worden. De betrokken cliënten worden door UWV gebeld en ontvangen aansluitend een brief. Zij hoeven niet zelf contact met UWV op te nemen.

Johanna Hirscher, lid Raad van Bestuur UWV: “Wij willen dat iedereen zich gezien, gehoord en geholpen voelt door UWV. Daarom houden wij ook rekening met de complexiteit van de wetgeving waar wij en onze cliënten mee te maken hebben. Een onderdeel daarvan is dat wij steeds vaker informatie, over bijvoorbeeld inkomen naast een uitkering, zelf kunnen invullen voor de client op basis van gegevens van de belastingdienst. In deze gevallen was de informatie over het inkomen beschikbaar, maar zijn we niet in staat geweest deze informatie goed te koppelen aan de cliënt. Waardoor de informatie niet ingevuld was en UWV moest vaststellen dat er niet voldaan was aan de inlichtingenplicht door de cliënt. Dit had niet zo moeten gebeuren en heeft tot onnodige boetes geleid. Daarom herzien wij nu deze boetes.”

Inlichtingplicht

Bij het ontvangen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering gelden rechten en plichten. Cliënten van UWV die naast hun uitkering inkomen hebben, zijn verplicht om deze inkomsten door te geven aan UWV. Sinds maart 2020 werden 5000 cliënten beboet omdat zij naast de uitkering verdiende inkomsten niet, onjuist of niet op tijd hebben doorgegeven. Later bleek dat UWV al over deze inkomstengegevens beschikte vanuit door de Belastingdienst aangeleverde informatie, maar dit niet goed gekoppeld had aan de cliënten. Daarmee betreft het niet langer een schending van de Inlichtingenplicht, is de boete onterecht en is UWV van mening dat het niet langer gepast is om de eerder opgelegde boetes te handhaven.

Cliënten hoeven zelf geen actie te ondernemen. De betrokken cliënten worden door UWV gebeld en ontvangen daarna ook een brief met extra informatie.