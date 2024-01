Vermiste vrouw thuis op zolder in kist gewond aangetroffen, man (73) aangehouden

In Zwijndrecht werd vrijdagavond een vrouw, die woont op de Ruys de Beerenbrouckstraat in Zwijndrecht, als vermist opgegeven door een naaste van haar.

Man (73 aangehouden

'Na een grote zoektocht is de vrouw zaterdagochtend gevonden in haar woning. Een 73-jarige man is aangehouden, zijn rol wordt onderzocht', zo laat de politie vandaag weten.

Zolder

Nadat de melding van de vermiste vrouw binnenkwam, zijn er meerdere eenheden een zoektocht gestart. In de lucht en op het water werd er meegekeken en gezocht. Vandaag, zaterdagochtend rond 10.00 uur, vonden politieagenten haar op zolder van haar woning. Ze bleek in een kist opgesloten te zitten en was er niet best aan toe en is in kritieke toestand door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man, met wie ze daar woonde, is aangehouden. De politie onderzoekt zijn rol in deze zaak.