Onderzoek naar overlijden vrouw

Hulpdiensten werden maandag 29 januari naar het Lepelaarsoord in Leiden gestuurd in verband met een medische noodsituatie.

De 30-jarige bewoonster van de woning werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd en is daar dinsdag 30 januari komen te overlijden. Vanwege de omstandigheden waarin de vrouw werd aangetroffen, doet de recherche onderzoek naar hoe de vrouw om het leven is gekomen.