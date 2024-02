Negen politiemedewerkers geschorst om grensoverschrijdende berichten

Negen medewerkers van eenheid Amsterdam zijn buiten functie gesteld, een tiende medewerker is geschorst. Bij één van de groepen waren tevens een medewerker van het Politiedienstencentrum en een medewerker van de Politie Eenheid Rotterdam betrokken. Deze eenheden zijn ook disciplinaire onderzoeken gestart en hebben de betreffende medewerkers buiten functie gesteld.

De onderzoeken richten zich op afzonderlijke WhatsApp-groepen waarin, soms in wisselende samenstelling, ernstig grensoverschrijdende en discriminerende berichten werden gedeeld. Het betreft verschillende groepen met medewerkers van eenheid Amsterdam en één groep met een medewerker van eenheid Amsterdam, een medewerker van het Politiedienstencentrum en een medewerker van eenheid Rotterdam. Het bestaan van de WhatsApp-groepen kwam naar voren in twee strafrechtelijke onderzoeken.

Grensoverschrijdend gedrag en discriminerende uitingen worden niet getolereerd binnen de politie, vandaar dat de afdelingen Veiligheid Integriteit en Klachten deze casus grondig onderzoeken. Het doel van het onderzoeken is om duidelijk te maken wat ieders rol en bijdrage is geweest in de WhatsApp-groepen. Politiechef Frank Paauw van eenheid Amsterdam: “Belediging, pesterijen en discriminatie hebben geen plaats in onze politieorganisatie en staan haaks op de politie die wij willen en moeten zijn: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. De precieze aard en omvang van de uitingen worden nog verder onderzocht, en op details kan ik niet ingaan vanwege het onderzoek, maar wat ik tot nu toe heb gehoord, neem ik zeer hoog op. Daarom laten we dit tot op de bodem uitzoeken.”