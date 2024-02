Auto slaat over de kop bij ongeval Exloërveen

Zondag vond er een ernstig ongeval plaats bij Exloërveen waarbij een auto over de kop sloeg op de Oude Dijk.

In weiland

De auto belandde bij het incident enkele tientallen meters verder in een aangrenzend weiland en kwam daar tot stilstand. De automobilist is met verwondingen, waarvan de ernst onbekend is, naar het ziekenhuis overgebracht.

Aanzienlijke schade

Het voertuig heeft aanzienlijke schade opgelopen, en diverse onderdelen waren over het weiland verspreid.