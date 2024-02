69-jarige man gewond bij steekincident, 80-jarige verdachte aangehouden

Een 69-jarige man is zondag 4 februari jl. omstreeks 18.25 uur gewond geraakt bij een steekincident op een parkeerplaats bij de Wemeldingse Zandweg. De politie arresteerde kort na de steekpartij een 80-jarige man uit Wemeldinge als verdachte. Het gaat om een misdrijf in de relationele sfeer.

De politie kreeg zondagavond een melding van een steekincident in Wemeldinge. Diverse eenheden gingen ter plaatse. Er werd op een parkeerplaats van de Wemeldingse Zandweg inderdaad een gewonde man aangetroffen. Het slachtoffer is een 69-jarige man uit Wemeldinge. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vrijwel direct werd de identiteit van de mogelijk verdachte bekend. Agenten hebben daarop de bedoelde persoon, een 80-jarige man uit Wemeldinge nabij zijn woning aangehouden. Zijn auto is voor onderzoek in beslag genomen. De recherche stelt een nader onderzoek in.