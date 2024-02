Nederland gaat F-35's zelfstandig onderhouden in nieuw depot op Woensdrecht

Woensdrecht

'Dat gebeurt in het F-35 National Air Vehicle Depot. Deze vernieuwde onderhoudshangar is vandaag officieel geopend op Vliegbasis Woensdrecht', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag/

Voordelen

Het onderhoud in eigen land heeft grote voordelen. Tot nu toe moesten F-35’s hiervoor naar een regionaal depotonderhoudscentrum in Italië vliegen. Dat is nu niet in alle gevallen meer nodig. De luchtmacht bespaart daarmee geld en tijd.

Omgeschoold

Verder blijft specifieke kennis over de F-35 nu behouden voor Nederland. Een deel van de vliegtuigonderhoudsmonteurs van het Logistiek Centrum Woensdrecht is hiervoor inmiddels omgeschoold van F-16-deskundige naar F-35-specialist.

Verbouwde hangar

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het F-35 National Air Vehicle Depot. De hangar werd eerder gebruikt voor werkzaamheden aan de F-16. Na een grondige verbouwing voldoet de ruimte aan alle standaarden voor onderhoud, modificaties en reparaties aan de F-35. De opening van het depot is bijzonder. Tot nu toe voerde in Europa alleen de Britse luchtmacht onderhoud aan de F-35 zelfstandig uit.