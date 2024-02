Koninklijke Marechaussee test nieuwe motoren

In een eerdere fase heeft de Marechaussee civiele versies van zowel de BMW R 1250 als de K 1600 GT getest. Hieruit bleek de K 1600 GT aan alle eisen te voldoen. In de komende periode worden daarom twee motoren van dit type uitgebreid getest in de praktijk.

Nieuwe motorkleding

In juni vorig jaar zijn de motorrijders van de Marechaussee al overgegaan op nieuwe gele High Visibility-kleding, waardoor zij veel beter zichtbaar zijn in het verkeer.