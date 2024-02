Dries van Agt (93) samen met zijn vrouw hand in hand gestorven

Oud-staatsman Dries van Agt is op 93-jarige leeftijd overleden.

Hand in hand

Van Agt, die de afgelopen jaren met een broze gezondheid kampte, stierf afgelopen maandag in zijn woonplaats Nijmegen hand in hand samen met zijn vrouw (93) Eugenie van Agt-Krekelberg.

Reactie Koninklijk Huis

Het Koninklijk Huis heeft vrijdag gereageerd op het overlijden van de oud-staatsman.

'Met groot respect gedenken wij Dries van Agt, die ons land gedurende vele jaren diende als minister-president en minister van Justitie. Hij nam bestuurlijke verantwoordelijkheid in een turbulente tijd en wist met zijn markante persoonlijkheid en kleurrijke stijl velen te inspireren. Zijn inzet voor ons land en voor het behoud van verbindingen in onze samenleving verdient grote waardering', aldus Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix in een gezamenlijke verklaring.

Reactie Premier Rutte

Ook demissionair premier Rutte heeft gereageerd op het overlijden. 'Het overlijden van Dries van Agt en zijn onafscheidelijke Eugenie, met wie hij tot het allerlaatst in liefde was verbonden, stemt verdrietig. Dries van Agt is zijn hele leven volkomen authentiek gebleven'.

'Bloemrijke en unieke taalgebruik'

'Samen met Joop den Uyl en Hans Wiegel was hij het gezicht van een tijdperk in onze parlementaire geschiedenis. Met zijn bloemrijke en unieke taalgebruik, zijn heldere overtuigingen en zijn markante presentatie gaf Dries van Agt kleur én inhoud aan de Nederlandse politiek in een tijd van polarisatie en partijvernieuwing'.

‘Betovergrootvader in het ambt’

'We spraken en schreven elkaar regelmatig en ik noemde hem dan vaak mijn ‘betovergrootvader in het ambt’. Een groter plezier kon ik hem niet doen en steevast kreeg ik dan een kwinkslag terug. Vaak vergezeld van een welgemeend en mild geformuleerd advies of een opbeurend woord. Ik ga dat vriendschappelijke contact zeer missen'.

‘Makker’ en zijn ‘meisje’

'Dries van Agt bleef tot op het laatst betrokken, strijdlustig en zichzelf. Velen gaan deze ‘makker’ en zijn ‘meisje’ missen, maar hun familie en vrienden het meest. Ik wens hen alle sterkte toe om dit grote verlies te verwerken', aldus Rutte.