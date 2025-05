Vrouw (84) overleden na ongeluk in Noord-Scharwoude

In Noord-Scharwoude is zondagmiddag een 84-jarige vrouw overleden bij een ongeluk. 'Het gebeurde rond 17.05 uur op de Tulpenstraat. De vrouw fietste samen met twee andere fietsers toen ze werden aangereden door een bestelbus', zo meldt de politie maandag.

Bloedproef bestuurder bestelbus

Eén van de andere fietsers, een man, raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De derde fietser, een vrouw, raakte niet gewond. De bestuurder van de bestelbus reed daarna door, maar is later aangehouden door de politie. De man moest een bloedproef doen, omdat er een vermoeden is dat hij alcohol of andere middelen had gebruikt. De uitslag van het onderzoek wordt later bekend.