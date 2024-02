CBS: Energierekening 12 procent lager in 2024

Goed nieuws voor de meeste huishoudens want met de energieprijzen van januari 2024 is een gemiddeld huishouden 2.363 euro per jaar oftewel 197,- euro per maand kwijt aan energie.

2023

'Dat is 323 euro minder dan met de energieprijzen (inclusief prijsplafondkorting) en jaarverbruiken van januari 2023, een daling van 12 procent. Deze daling is voor een groot deel toe te schrijven aan lagere prijzen: 220 euro op jaarbasis', zo meldt het CBS donderdag.

Verwacht lager energieverbruik

'Door een verwacht lager energieverbruik in 2024 daalt de energierekening met nog eens 103 euro op jaarbasis. De totale energierekening verschilt per huishouden, door verschillen in het verbruik en in de afgesloten contractvormen', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Prognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De lagere energierekening kwam voor het grootste deel door lagere variabele leveringstarieven. Vooral gas was goedkoper, namelijk 253 euro op jaarbasis. De elektriciteitstarieven verlaagden de gemiddelde energierekening met 123 euro. Ook kosten zoals transportkosten en energiebelasting zijn anders dan een jaar eerder. Het gemiddelde verbruik voor 2023 en 2024 komt uit de prognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Energiebelasting op gas en transportkosten wel omhoog

Niet alle onderdelen van de energierekening zijn in januari 2024 lager in prijs dan een jaar eerder. Om de energietransitie aan te moedigen is de energiebelasting op gas omhooggegaan, terwijl die op elektriciteit daalde.