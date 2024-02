ME ingezet bij rellen na confrontatie tussen twee groepen Eritreeërs in Den Haag

In Den Haag is het zaterdagavond tot een confrontatie gekomen tussen twee groepen Eritreeërs.

Mobiele Eenheid

Twee geroepen Eritreeërs raakten op de Fruitweg met elkaar in gevecht. Daarbij zijn onder andere stenen gegooid. De politie greep in om de openbare orde te herstellen. De Mobiele Eenheid werd daarvoor ingezet.

Politieauto's in brand gestoken

'Het is nog niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht en/of er gewonden zijn gevallen. De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, heeft toestemming gegeven voor de inzet van traangas. Dit is inmiddels ook ingezet om de openbare orde te herstellen. Tijdens de confrontatie werden ook twee politieauto's, twee personenauto's en een touringcar in brand gestoken.