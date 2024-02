Man botst met auto frontaal op boom langs de Steeg in Schijndel

Zelf uit auto gekomen

Aldaar was een automobilist met zijn voertuig van de weg geraakt en frontaal op een boom gebotst. Wonder boven wonder kon de automobilist op eigen kracht zijn zwaar beschadigde voertuig verlaten.

Handelaarskenteken

Brandweerlieden stelde het voertuig veilig en keerde snel daarna weer terug naar de kazerne. Een ambulance kwam nog wel ter plaatse maar de man raakte niet gewond. De rijbaan was enige tijd in de rijrichting naar Heeswijk-Dinther versperd, het verkeer moet met toerbeurten om de hulpverleningsvoertuigen heen. Waardoor de man met zijn auto van de weg raakte is niet bekend. Het voertuig was voorzien van groene kentekenplaten, een zogeheten handelaarskenteken.