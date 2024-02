Vier tieners aangehouden na stenen gooien vanaf brug

Vier jongens in de leeftijden van 17, 18 en 19 jaar zijn zondagochtend aangehouden in verband met het gooien van stenen vanaf een brug in Landgraaf eind januari.

Auto's beschadigd

'In de nacht van 23 op 24 januari raakte daarbij een aantal auto’s beschadigd. Het viertal is zondagochtend in verzekering gesteld en het onderzoek wordt voortgezet', zo meldt de politie zondag.

Harde klap op auto

'In die betreffende nacht hoorden de inzittenden van een personenauto een harde klap op de auto terwijl zij over de Euregioweg in Landgraaf reden. Dat gebeurde ter hoogte van de brug bij de Hompertsweg', aldus de politie. Het politieonderzoek heeft ertoe geleid dat zondagmorgen vier jongens; 17, 18, 18 en 19 jaar oud, uit Eygelshoven en Landgraaf zijn aangehouden.