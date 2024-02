Man (50) aangehouden voor smokkel van drie personen via internationaal busvervoer

De Koninklijke Marechaussee heeft op zondag 18 februari een 50-jarige Somalische man aangehouden voor mensensmokkel. De smokkel werd ontdekt na controle van een internationale reisbus, nadat deze de grens van België naar Nederland passeerde op de rijksweg A16 bij Hazeldonk. De man wordt verdacht van smokkel van drie medereizigers in de internationale bus, waarvan een minderjarig is.

Tijdens de controle in het kader van Mobiel Toezicht Veiligheid, werden inzittenden van de bus gecontroleerd. Bij deze controle troffen marechaussees verschillende personen aan, die niet in het bezit waren van een identiteitsdocument. Daarnaast rees het vermoeden dat drie vreemdelingen zonder identiteitsdocumenten een man in de bus kenden. Na kort onderzoek werd deze man als verdachte van mensensmokkel aangehouden.

De verdachte zit vast voor onderzoek. De drie vreemdelingen zijn overgebracht en zullen het asielproces in gaan. Naast de drie gesmokkelde vreemdelingen, zaten er nog twee ongedocumenteerde personen in deze bus. Ook zij hebben asiel aangevraagd in Nederland. De Koninklijke Marechaussee in Hoogerheide doet onderzoek naar de zaak onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant.