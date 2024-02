Reuzenpanda’s paren weer

In Ouwehands Dierenpark is reuzenpanda Wu Wen in haar vruchtbare periode gekomen en op zaterdagmiddag 24 februari 2024 heeft er ook een paring plaatsgevonden. Het pandateam monitorde de situatie al dagen intensief. Dit om de dieren op het juiste moment bij elkaar te kunnen krijgen. Urine van Wu Wen werd in het verblijf van Xing Ya verspreid en vice versa zodat de dieren door elkaars geur geprikkeld werden. Een reuzenpanda vrouwtje is een paar dagen per jaar vruchtbaar, dus timing is van groot belang.

Groen licht

Begin februari bracht het dierenpark het nieuws naar buiten dat er een positieve aanbeveling was vanuit China om een poging te doen nog een jong te krijgen. In januari 2020 paarden de reuzenpanda’s voor het eerst en op 1 mei 2020 werd, na een spannende periode vol onzekerheid, Fan Xing geboren. Zij ging op 27 september op transport naar China om daar haar rol te spelen in het managementprogramma. De volgende paarperiode diende zich een paar maanden later alweer aan.

Precisiewerk

Wu Wen begon half februari ander gedrag te vertonen. Ze werd onrustig, liep veel heen en weer, ging in het water zitten en at minder bamboe. Allemaal tekenen van een naderende vruchtbare periode. Hormoonmetingen in de urine bevestigden het vermoeden. Het was wachten op hét moment om de dieren bij elkaar te brengen. Hier werd achter de schermen hard aan gewerkt. Ondertussen werd de kraamkamer op orde gebracht. Op zaterdag 24 februari was het dan zover en vond een paring plaats. Een tweede poging leidde niet tot het gewenste resultaat. Wu Wen ‘blafte’ Xing Ya weg. Het was duidelijk dat ze hem niet meer in haar omgeving duldde en het bij één paring wilde laten.

Afwachten

Het is nu afwachten of de paring succesvol is geweest. Als Wu Wen zich binnenkort terugtrekt in het kraamhol duidt dit mogelijk op een dracht. Het kan echter ook een schijndracht betreffen. Het zal hoe dan ook weer een spannende periode worden de komende maanden. Ouwehands Dierenpark hoopt in ieder geval weer voor nageslacht te kunnen zorgen om zo een mooie bijdrage aan het managementprogramma van de reuzenpanda te leveren. De reuzenpanda is een kwetsbare diersoort en komt alleen in China in het wild voor.