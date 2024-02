Schemerschakelaar aan gevel makelaarskantoor Sint-Michielsgestel vat vlam

De brandweer moest dinsdagavond uitrukken voor in eerste instantie een buitenbrand aan de Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel.

Oefenavond

Dit was rond 20.10 uur, net op het moment dat de brandweerlieden tijdens de wekelijkse oefenavond elders aan het oefenen waren. Snel werd alles ingepakt en spoedde men zich richting de Nieuwstraat. Daar waren vlammen aan de gevel van een kantoorpand.

Omwonenden

Omwonenden doofden de vlammen nog voor aankomst van de brandweer. Al snel werd duidelijk dat het ging om een schemerschakelaar die op de gevel zat bevestigd. Van de elektrische apparatuur was weinig over, de gevel was flinke zwartgeblakerd.

Controle

Brandweerlieden controleerde ook binnen. Een brandlucht werd waargenomen, maar er werden geen gevaarlijke concentraties gemeten. Ook boven het plafond werd nog gekeken maar ook daar was alles veilig. Niet veel later konden de spuitgasten terugkeren richten de locatie om hun oefening voort te zetten.