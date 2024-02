Celstraf voor misbruik minderjarig meisje in Velsen-Noord

Woning van een vriendin

De verdachte en het slachtoffer hebben elkaar online ontmoet en met elkaar afgesproken. Hij haalde haar op met de auto en nam haar vervolgens mee naar een woning van een vriendin van hem in Velsen-Noord. Hij mocht die woning tegen betaling gebruiken. De verdachte heeft verklaard dat hij aan haar uiterlijk zag dat het slachtoffer minderjarig was. Zij had via chats verteld dat zij nog maagd was. De verdachte had beloofd geen dingen te doen die zij niet wilde. In de woning heeft de verdachte zijn slachtoffer twee uur seksueel misbruikt. Hij was daarbij, naar eigen zeggen, onder invloed van een sekspil, cocaïne en marihuana. Het slachtoffer heeft meermaals aangegeven dat de verdachte haar pijn deed en gevraagd of hij kon stoppen, maar de verdachte stopte niet. De verdachte gaf haar hiervoor 250 euro.

Oordeel van de rechtbank

De verdachte heeft een 14-jarig meisje op grove wijze misbruikt, waarbij sprake is geweest van het meermalen penetreren van haar lichaam. De rechtbank is van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van het voorarrest, zoals door de raadsman verzocht, geen recht doet aan de ernst van de feiten. Gelet op soortgelijke gevallen en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, legt de rechtbank wel een lagere straf op dan de officier van justitie eist. Daarbij speelt mee dat de verdachte de feiten voor het merendeel heeft bekend en berouw heeft getoond.

De rechtbank legt de man een gevangenisstraf op van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. In die proeftijd moet hij zich onder andere verplicht laten behandelen door de reclassering, krijgt hij een alcohol- en drugsverbod, moet hij contact met minderjarigen vermijden en mag hij geen contact hebben met het slachtoffer. De bijna 25.000 euro schadevergoeding moet hij onder meer betalen omdat het slachtoffer haar schooljaar niet heeft gehaald als gevolg van dit feit.