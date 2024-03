CNV wil in nieuwe cao forse loonsprong voor schoonmakers

De huidige cao voor de 120.000 schoonmakers en glazenwassers in Nederland loopt nog tot 1 juli 2024. De onderhandelingen over een nieuwe cao beginnen op 19 maart.

Lonen moeten verder omhoog

Na de extra loonsverhoging tijdens de lopende cao - waarover vorig jaar afspraken zijn gemaakt - is opnieuw een flinke loonsverhoging nodig, vindt Kampherbeek. 'Het minimumloon is afgelopen tijd sterk gestegen. Dat is op zichzelf een goede zaak, maar dat betekent wel dat de lonen in de schoonmaak mee omhoog moeten. Om de sector aantrekkelijk te houden, zou wat ons betreft de eerste loonschaal minimaal 20% boven het minimumloon moeten liggen. We begrijpen dat dit voor de werkgevers een flinke stap is, die we niet in één keer kunnen maken. Maar we willen in de nieuwe cao wel een stevige loonsverhoging afspreken. Concreet stellen we voor dat de lonen op 1 januari 2025 omhoog gaan met 7% en op 1 januari 2026 nog eens met 7%.'

Reiskostenregeling moet beter

Veel schoonmakers hebben te maken met steeds hogere reiskosten. Kampherbeek: 'Het zou geen geld moeten kosten om op je werk te komen. En dat is nu helaas vaak wel het geval. De reiskostenregeling in de nieuwe cao moet daarom een stuk beter. In de huidige cao krijg je pas een vergoeding vanaf 30 kilometer enkele reis. Die grens moet naar beneden. Ons voorstel is dat schoonmakers al vanaf 5 kilometer enkele reis een vergoeding krijgen van 23 cent per kilometer.'

Ervaringstoeslag en weekendtoeslag

CNV Vakmensen heeft al meerdere keren met de werkgevers gesproken over een weekendtoeslag voor hotelschoonmakers én over een ervaringstoeslag voor schoonmakers met een lang dienstverband. Tot nu toe is het niet gelukt om daarover afspraken te maken. Toch blijft de bond zich hiervoor inzetten. Bij de komende cao-onderhandelingen staan deze onderwerpen daarom hoog op de agenda.

Gezond doorwerken

In de schoonmaakbranche stijgt de gemiddelde leeftijd van de schoonmakers. 'Daar moet dus aandacht voor zijn. Een oudere schoonmaker kan nu eenmaal meestal niet hetzelfde werk verzetten als een jongere schoonmaker', vindt Kampherbeek. 'Oudere schoonmakers die minder willen werken of eerder willen stoppen met werken, moeten hier de kans voor krijgen. Die regelingen willen we in de nieuwe cao verbeteren.'

Schoonmaak zal duurder worden

De nieuwe cao zal er ook voor zorgen dat de schoonmaak duurder wordt. 'Dit is daarom ook een signaal aan opdrachtgevers', vindt Kampherbeek. 'De schoonmaak wordt duurder, zo simpel is het. In plaats van vooral te bezuinigen door schoonmaakbedrijven tegen elkaar uit te spelen, kunnen ze beter kijken naar de kwaliteit en hoe een schoonmaakbedrijf met de schoonmakers omgaat. En schoonmaakbedrijven moeten op hun beurt niet bang zijn om de hogere loonkosten door te berekenen, als ze in de race zijn voor een nieuwe opdracht.'