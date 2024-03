Goud, auto’s en drie eenden in beslag genomen bij twee grote ondermijningscontroles

De politie organiseerde donderdag 7 maart samen met onder andere de Belastingdienst, Douane en RDW een grote verkeerscontrole aan de Banneweg in Gorinchem. Meer dan 200 voertuigen werden uitgebreid gecontroleerd. Tegelijkertijd nam de politie ook deel aan een grote controle op autobedrijven in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht. Die controle georganiseerd door het Bestuurlijk Interventieteam van de gemeenten. Bij de meeste van de gecontroleerde bedrijven werden (kleine) overtredingen geconstateerd.

Bij de verkeerscontrole in Gorinchem werkte de politie samen met de Belastingdienst, Douane, RDW, (CV)OM en Rijkswaterstaat. Verkeer dat over de snelwegen A27 en A15 reed werd geselecteerd en door motorrijders meegenomen naar de controleplaats in Gorinchem.

Uiteindelijk werden meer dan 200 voertuigen uitgebreid gecontroleerd. Bij lang niet alle bestuurders was alles in orde. Twee personen reden onder invloed en drie personen zonder geldig rijbewijs. Twee voertuigen waren niet op naam geregistreerd en werden in beslag genomen. Twee andere voertuigen gingen mee met de politie omdat de bestuurder meermaals in de fout was gegaan. Het Openbaar Ministerie zal besluiten of deze voertuigen nog worden teruggegeven.

Goud en eenden

In een voertuig dat vermoedelijk betrokken was bij de handel in (nep)goud werd ruim 11.000 euro aan gouden sieraden aangetroffen. Dit is inbeslaggenomen en onderzocht door de aanwezige Douane. Ook bijzonder was de vondst van drie levende eenden in een verhuisdoos in de kofferbak van een auto. De bestuurder verklaarde de eenden gekocht te hebben bij een boer. Aan de handel in vogels- en dus ook eenden- zijn regels gebonden en daar bleek niet aan te zijn voldaan. De eenden zijn door de dierenambulance opgehaald. Tot slot werd ook een illegale vreemdeling aangehouden en overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie.

Ook de aanwezige partners hadden een drukke middag en avond. Zo vond de Douane rookwaren in een voertuig. De Belastingdienst inde ruim 141.000 euro aan openstaande belastingschulden. Verschillende personen konden niet hun volledige schuld betalen. Daarom werden nog eens 10 voertuigen inbeslaggenomen. Op 14 andere voertuigen werd ook beslag gelegd door de Belastingdienst, maar deze bestuurders mochten wel doorrijden.

Meerdere overtredingen bij autobedrijven

Tegelijkertijd werd een controle uitgevoerd in de automotive sector om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Autobedrijven raken gemakkelijk betrokken bij criminele activiteiten zoals witwassen, verborgen ruimtes, heling van gestolen auto’s en andere strafbare feiten. De controle werd georganiseerd door het Bestuurlijk Interventieteam van de gemeenten en naast de politie sloten de Omgevingsdienst, de Arbeidsinspectie, de RDW, het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team, de Sociale Dienst en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit aan.

Tijdens de controle werden bij de meeste bedrijven (kleine) overtredingen geconstateerd. Bij een aantal bedrijven zal de Arbeidsinspectie of de Omgevingsdienst verder onderzoek doen, omdat daar bijzonderheden werden aangetroffen. Daarnaast werd in een van de garagebedrijven een boot aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig was. Deze boot is door de politie inbeslaggenomen voor nader onderzoek.