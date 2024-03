Achtervolging eindigt in crash

Op 8 maart 2024 omstreeks 21.45 uur eindigde een kortstondige achtervolging vanaf de Sarphatistraat tot een crash in de Pontanusstraat. Tijdens de achtervolging is er een politievoertuig geramd en een voetganger met fiets geraakt. Drie verdachten zijn aangehouden.

Agenten gaven een bestuurder van een auto een stopteken voor een verkeerscontrole op de Sarphatistraat ter hoogte van een tankstation. De automobilist ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor. Meerdere politie-eenheden zijn ingezet om het voertuig te doen stoppen. Tijdens de achtervolging ramde het voertuig een dienstvoertuig van de politie en hebben agenten gezien dat er een voetganger met de fiets aan de hand geraakt is door het vluchtende voertuig ter hoogte van de Zeeburgerstraat. De voetganger is niet meer aangetroffen en heeft nog niet met de politie gesproken.

Crash

In de Pontanusstraat crashte het voertuig nadat het een verkeersbord omver had gereden en de verdachte de macht over het stuur verloor. De drie inzittenden van de auto zijn aangehouden en tijdens de aanhouding hebben agenten hun vuurwapen getrokken en gericht op de verdachten in het voertuig. Verkeersongevallen Analyse (VOA) heeft ter plaatse onderzoek verricht en zal samen met de recherche de zaak verder onderzoeken.

Verdachten

Alle drie de verdachten, in de leeftijd van 20 en 24 jaar oud, zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder, een 20-jarige Amsterdammer, zit op dit moment nog vast en zal vandaag worden gehoord door de recherche.