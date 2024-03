Auto ramt twee bomen en raakt van de weg in Rolde

Door nog onbekende oorzaak verloor zaterdag in het Drentse Rolde op de Asserstraat een bestuurder de controle over het voertuig en raakte van de weg.

Bomen geraakt

Daarvoor had de bestuurder twee bomen geraakt. Hoewel de schade aan het voertuig behoorlijk was hoefde na onderzoek in de ambulance de bestuurder niet mee naar het ziekenhuis. Eén rijstrook was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.