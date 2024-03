Informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol krijgen maximaal 8 weken de tijd

Formatiedebat

Dit gebeurde na het formatiedebat op 20 maart. De informateurs wordt gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken van een programkabinet op basis van een akkoord op hoofdlijnen tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB. Deze volgende stap in het formatieproces wordt binnen uiterlijk acht weken afgerond.

Opdracht

De formele opdracht ontvingen Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol uit handen van Kamervoorzitter Martin Bosma. Dat gebeurde woensdagmiddag in de Schrijfkamer van de Tweede Kamer.

Twee informateurs

Elbert Dijkgraaf is econoom en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dijkgraaf was lid van de Tweede Kamer van 17 juni 2010 tot en met 10 april 2018 voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Richard van Zwol is staatsraad bij de afdeling advisering van de Raad van State en is oud-topambtenaar.

Oud-informateur Kim Putters

Kim Putters was de afgelopen weken actief als informateur. In die fase deed hij het voorstel tot een programkabinet dat steunt op een hoofdlijnenakkoord. De formateur en de voorzitters van de vier fracties (PVV, VVD, NSC en BBB) streven naar een goede, evenwichtige mix van bewindspersonen van binnen en van buiten de politiek die in zijn geheel recht doet aan de verkiezingsuitslag, waarbij de politiek leiders van de vier fracties leden van de Tweede Kamer blijven.