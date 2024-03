CBS ziet dat aantal werklozen verder is toegenomen

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden verder toegenomen, met gemiddeld 7.000 per maand.

379.000 werklozen

'In februari waren er daardoor 379.000 mensen werkloos, het hoogste aantal in bijna anderhalf jaar. Meer mensen verloren hun baan en sinds januari zijn er ook relatief veel mensen die op zoek gaan naar werk en niet direct werk vinden', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers.

Verslechterd economisch beeld

'De toename van de werkloosheid sluit aan bij het verslechterde economische beeld van Nederland in februari. UWV registreerde eind februari 174.000 lopende WW-uitkeringen, 7.000 meer dan in januari', aldus het CBS.

Ruim 9,8 miljoen werkenden

Het aantal werkenden was eind vorig jaar voor het eerst hoger dan 9,8 miljoen. Het aantal werkenden daalde in februari naar iets minder dan 9,8 miljoen. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden zijn er wel nog 2.000 mensen per maand bij gekomen met betaald werk. Daarnaast hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk.

Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld daalde het aantal mensen buiten de beroepsbevolking in de afgelopen drie maanden met 7.000 per maand.