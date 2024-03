Onderzoeksraad stelt onderzoek in naar fataal ongeval machinekamer cruiseschip bij Bahama’s

Zeer ernstig ongeval machinekamer

'Op dit cruiseschip De Nieuw Amsterdam van de Holland America Line was op vrijdag 22 maart 2024 een zeer ernstig ongeval in de machinekamer. De Onderzoeksraad is verplicht onderzoek te doen naar dit ongeval op basis van internationale wet- en regelgeving', aldus de OVV.

Twee bemanningsleden omgekomen

Er zijn twee bemanningsleden omgekomen bij het ongeval. Met het onderzoek wil de Onderzoeksraad achterhalen wat er precies is gebeurd en welke lessen getrokken kunnen worden uit het ongeval.