Nederlandse F-16’s voor laatste keer ingezet voor beveiligen luchtruim Benelux

F-35's

'Aan dat tijdperk is vandaag een eind gekomen. De bewaking van het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg is sinds vanmorgen in handen van 2 Nederlandse F-35’s', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

QRA-taken.

Voor de QRA-taken staan permanent 2 gevechtsvliegtuigen klaar. Vanwege de korte waarschuwingstijd kunnen ze binnen enkele minuten opstijgen en een ongeïdentificeerd toestel onderscheppen. Nederland en België nemen deze taken afwisselend voor een aantal maanden op zich. Op 9 mei zijn de Belgen weer aan de beurt.

'Scramble' met inzet oefenvijand

Tot het zover is, zijn Nederlandse F-35’s nu volledig verantwoordelijk voor de QRA. Voor de F-16’s betekent het een nieuwe stap richting het definitieve einde. Defensie faseert de toestellen al een tijd uit. Op Vliegbasis Volkel werd gisteren daarom nog 1 keer een zogeheten ‘scramble’ gedaan. 2 andere F-16’s fungeerden hierbij als oefenvijand.

'Juiste signaal afgeven aan vijand'

Voor de vliegers verandert er weinig nu er voortaan alleen met F-35’s wordt gewerkt. Zij moeten nog steeds op dezelfde manier paraat staan. “De randvoorwaarden blijven hetzelfde”, zegt majoor Nick, plaatsvervangend hoofd operaties van het squadron. “De F-35 is vooral een moderner platform, waardoor zaken makkelijker worden. Het toestel kan langer vliegen en heeft betere sensoren. De F-35 geeft aan de vijand het juiste signaal af.”

Air Operations Control Station

In Nederland heeft het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen controle over de QRA. Wanneer de gevechtsleiding een vliegtuig opmerkt dat geen radiocontact maakt, wordt de QRA gealarmeerd om het toestel te onderscheppen.

F-35’s zijn gestationeerd op de vliegbases Leeuwarden en Volkel. Adequaat reageren op schendingen van het luchtruim van de Benelux behoort tot de kerntaak van de luchtmacht.

Control and Reporting Centre (CRC) in Beauvechain

In België gebeurt de inzet van de QRA onder verantwoordelijkheid van het Control and Reporting Centre (CRC) in Beauvechain. De luchtgevechtsleiding binnen Europa werkt nauw samen zodra ongeïdentificeerde vliegtuigen richting luchtruim van een naburig land vliegen. Zo valt tijdig in te spelen op een mogelijke dreiging. De Belgische jachtvliegtuigen hebben Kleine-Brogel en Florennes als thuisbasis.