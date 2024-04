Auto op de kop A50

Rond 10.20 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd, de snelweg werd volledig afgesloten en het verkeer werd over de vluchtstrook om het ongeval heen geleid. Een bergingsbedrijf heeft het gehavende voertuig terug op vier wielen gezet en afgevoerd. De automobilist is ter plaatse nagekeken door de ambulancedienst maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.