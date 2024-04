Asperges seizoen weer begonnen

Asperges worden niet veel gekweekt in de regio Utrecht maar in de bossen van Bilthoven worden elk jaar weer een van de lekkerste asperges uit de bodem gehaald.

Dit jaar was de uitdaging van de bodem tempratuur niet de grootste uitdaging, eerder het berijden van de mooie heuvels waar de asperge in opgroeien. Het natte weer van de afgelopen winter en ook voorjaar maakte het om de akker te bewerken erg lastig en een grote uitdaging zegt menner Buijs.'Maar het is gelukkig op tijd gelukt en het harde werken is beloond want ze zijn er zeker niet minder om als andere jaren ik ben tevreden over het product wat de jongens en meiden uit de grond steken dit jaar'.