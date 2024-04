Meeste statushouders konden niet starten met inburgering in 2022

Van de 19.000 asielmigranten (statushouders) die in 2022 inburgeringsplichtig waren onder de Wet inburgering 2021, had ruim zeventig procent aan het eind van 2022 nog geen Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) en kon daarom nog niet starten met hun inburgering.

Meerdere maanden wachten

'Statushouders wachtten vaak meerdere maanden voor ze gevestigd werden in een gemeente die verantwoordelijk is voor de inburgering', zo meldt het CBS maandag.

Daarna duurt het soms maanden voor ze een inburgeringsplan krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar inburgeringsplichtigen onder de Wet inburgering 2021 in 2022.

Inburgeringsplichtig

In 2022 waren er 26.500 mensen inburgeringsplichtig geworden onder de nieuwe Wet inburgering. Hiervan waren 19.000 mensen statushouder en bijna 7.500 mensen gezins- of overige migrant.

Gemeenten

In lijn met de Wet inburgering 2021 worden inburgeringsplichtigen door gemeenten begeleid bij hun inburgering. Met een brede intake en het maken van een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) wordt een inburgeringstraject op maat gemaakt. In de PIP staat onder meer welke leerroute de statushouder volgt. Na ondertekening van de PIP start de inburgeringstermijn.