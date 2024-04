Aanhouding voor betrokkenheid bij de ontvoering van de 71-jarige man

in Berkel en Rodenrijs is woensdagochtend een 28-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van een 71-jarige man die eind januari werd ontvoerd vanaf de Zoutziederstraat. Na de vrijlating van de man op 10 februari is het onderzoek door het rechercheteam voortgezet. Uit dat onderzoek kwam de 28-jarige man naar voren. Meer details over zijn rol kunnen op dit punt in het onderzoek niet worden gegeven.

Eerdere aanhouding

Donderdag 25 januari 2024 werd door getuigen gemeld dat op de Zoutziedersstraat in Rotterdam een man een bus was ingetrokken door drie mannen. Het slachtoffer liep op dat moment van de moskee naar huis, een wandeling van een paar honderd meter. Direct na de ontvoering is een groot onderzoek gestart. Binnen dat onderzoek is dinsdag 30 januari een verdachte aangehouden, een 45-jarige man uit Zwolle. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering. Deze man zit nog steeds vast.

Wie zag hoe ontvoerde man werd vrijgelaten?

In de ochtend van 10 februari kwam de 71-jarige man even voor half negen aanlopen op de Rhoonse Baan en meldde zichzelf bij agenten die daar stonden voor de afhandeling van een andere melding. De man is overgebracht naar het ziekenhuis voor een gezondheidscheck. De politie doet nog steeds onderzoek naar de ontvoering en komt graag in contact met mensen die hebben gezien waar, hoe en door wie de man zaterdagochtend is afgezet.