Woonwijk loopt uit voor inzet hulpdiensten aan de Dr. de Brouwerlaan in Boxtel

Zaterdagavond rukten de hulpdiensten uit voor een medisch incident in een woning aan de Dr. de Brouwerlaan in Boxtel.

Traumahelikopter

Een traumahelikopter landde op het grasveld op de hoek met de Schijndelseweg, verder stond de straat vol met brandweervoertuigen, politieauto’s en ambulances. Het medische incident, wat zich in een woning voltrok, trok veel bekijks van nieuwsgierigen wijkbewoners welke massaal naar de Dr. de Brouwerlaan kwamen.

Ladderwagen brandweer

Met een ladderwagen van de brandweer werd het slachtoffer via het raam van boven naar beneden getransporteerd waarna hij onder begeleiding van een trauma-arts per ambulance naar het ziekenhuis in Den Bosch is gebracht. De straat was afgesloten door de politie die de honderden omstanders op afstand hield.

Speelhuis omver geblazen

Over de aard van het medische incident deden de hulpdiensten zaterdagavond geen mededelingen. Nadat de traumahelikopter weer was vertrokken keerde de rust terug in de straat. Enkele brandweerlieden zette een speelhuis, dat door de traumahelikopter omver werd geblazen tijdens het opstijgen, weer overeind.