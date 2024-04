Brandweer weet als 'buurman' brand dierenkliniek in Best snel te blussen

In alle vroegte rukte de brandweer zondagochtend rond 06.15 uur uit voor een containerbrand tegen de gevel van Dierenkliniek Verstappen aan De Ronde in Best.

Brandweer op de hoek

De vlammen verwoesten twee containers en sloeg over op het pand, wat voor de nodige rookontwikkeling zorgde. De brandweer, die letterlijk om de hoek zit, was snel ter plaatse en had het vuur snel gedoofd. Er werd opgeschaald naar middelbrand waardoor ook een tweede bluseenheid ter plaatse kwam. Ook een watercontainer en een hoogwerker kwamen ter plaatse.

Aangrenzend bedrijf

Brandweerlieden verschafte zich toegang in het aangrenzende pand van een installatiebedrijf. Daar hing wel rook binnen maar er was geen brand. Opnameapparatuur van de camera aan de gevel waar de brand woedde werd veilig gesteld. De politie hoopt hiermee de oorzaak van de brand te kunnen achterhalen.

Dierenkliniek

De schade aan de gevel is groot, het was voornamelijk de gevelbekleding welke in brand stond. Ook werd op het dak gecontroleerd. Het pand van de dierenkliniek liep door de brand de nodige rook- en roetschade op. Salvage is in kennis gesteld om de eerste maatregelen te treffen. Medewerkers van de dierenkliniek hopen maandag weer open te kunnen.