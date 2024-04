Gevluchte voor ontucht veroordeelde tantramasseur opgepakt in Portugal

Donderdag 11 april is de voor ontucht veroordeelde op de vlucht geslagen tantramasseur, die eerder op 30 maart 2021 veroordeeld werd door het gerechtshof opnieuw aangehouden, ditmaal in Portugal. Dit meldt de politie dinsdag

Ontucht

De thans 59 jaar oude veroordeelde man uit Rhenen werd op 11 april 2024 aangehouden in Portugal. Hij werd verdacht van het plegen van ontucht die hij zou hebben gepleegd bij meer dan 6 patiënten die hij zou helpen in zijn salon. De man werd opgepakt, veroordeeld op 23 april 2019 maar ging in hoger beroep.

Gevlucht naar Portugal

Toen de man het vonnis in vrijheid mocht afwachten, nam hij de benen en stak hij de Nederlandse grens over. Op 30 maart 2021 is hij door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 29 maanden en 1 week, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Deze uitspraak werd op 18 april 2023 onherroepelijk

Goede (internationale)samenwerking leidt wederom tot succes

Een speciaal team van de politie-eenheid Midden-Nederland zet zich in om veroordeelden die zich onttrekken aan het vonnis, weer achter de dikke metalen deur te krijgen. Team Coördinatie Executie taken: “wat heb je aan een veroordeling, als de straf niet wordt uitgezeten?” dat is wat dit speciale team met name drijft. In nauwe samenwerking met het CJIB, Landelijk Parket én onder andere FAST NL sporen zij veroordeelden op. Soms duurt dat wat langer, maar niemand is onvindbaar.

505 dagen gevangenisstraf

Eind oktober startte het team het onderzoek naar de verblijfplaats van de veroordeelde. Na onderzoek bleek de man zich op te houden in Portugal. Op 11 april 2024 werd de man door FAST Portugal aangehouden. Nederland heeft de overlevering van hem gevraagd.