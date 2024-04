Marechaussee houdt 13-jarige jongen aan met mes op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag 17 april een 13-jarige jongen aangehouden op Schiphol die in het bezit was van een mes van 30 centimeter lang.

De jongen bevond zich zonder duidelijk doel samen met twee meisjes buiten de vertrekhallen. Bij het zien van de marechaussees probeerden zij weg te lopen. Toen de marechaussees de jongeren benaderden, haalde een van hen het mes tevoorschijn. Hierop werd de 13-jarige aangehouden. Hij bracht een nacht door in de cel, omdat zijn moeder had geweigerd hem op te halen.

Alarmpistool

Op diezelfde dag is ook een alarmpistool aangetroffen bij de securitycontrole. Een medewerker van de beveiliging zag het wapen op de scan, waarop zij de Marechaussee inschakelden. De eigenaar, een 22-jarige man uit Utrecht, gaf aan dat het een alarmpistool betrof en dat hij wapen per ongeluk in zijn tas had gelaten. Ook deze persoon is aangehouden en zit vast voor onderzoek.