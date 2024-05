Verkeersincident loopt helemaal uit de hand

Bij een verkeersruzie in Dongen is een man gewond geraakt doordat hij meerdere malen door een hond is gebeten. Hij is later aangehouden omdat hij dreigde met een mes en een vuurwapen.

Op vrijdag 24 mei 2024 om 00.30 uur kregen meerdere surveillance-eenheden de opdracht te gaan in de richting van de Wagnerstraat waar iemand gewond thuis was gekomen en naar de Straussstraat waar een conflict was geweest. Al snel bleken deze twee meldingen met elkaar te maken te hebben.

Ruzie

Een bewoner van de Strausstraat liep iets na twaalven met zijn hond op straat toen er een auto langs kwam rijden. Er ontstond een conflict tussen hem en de bestuurder van de auto. Die laatste stapte uit en een confrontatie volgde. Na een woordenwisseling pakt de bestuurder een mes. Het lukte de aangever om dat mes af te pakken en weg te gooien. De bestuurder pakte hierna een vuurwapen en probeert te schieten volgens de aangever. Maar het wapen ketste en de aangever ging in de aanval geholpen door zijn hond. In het gevecht beet de hond de verdachte en wist de aangever het vuurwapen af te pakken. De verdachte koos eieren voor zijn geld en verdween

Aanhouding

De verdachte is vanuit zijn woning naar het ziekenhuis gebracht terwijl er ook contact werd gemaakt met de aangever. Op zijn aanwijzing werd in de struiken een mes en een vuurwapen gevonden. Na behandeling in het ziekenhuis is de verdachte aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak.