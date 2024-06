Alerte melder leidt tot aanhouding bankfraudeurs

Een vrouw zag donderdagavond twee jongens pinnen bij een pinapparaat aan het Plein in Bergen. Het viel haar op dat de jongens beiden capuchons op hadden, die ze helemaal hadden dichtgeknoopt. Ze schatte in dat die jongens dat hadden gedaan om zich te vermommen, en belde direct 112. Ze kon nog meegeven dat de jongens wegreden op een fiets, in welke richting ze reden en wat het signalement was van de jongens.