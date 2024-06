Vrouw werkt niet mee aan controle en pleegt verzet

Een 40-jarige vrouw uit St. Willebrord is vrijdagavond op het Markthof door de politie aangehouden, omdat zij weigerde mee te werken aan een identiteitscontrole en daarbij een agent in het gezicht sloeg. De diender liep een bloedneus op. Op het bureau testte zij positief op amfetamine, zij gaf toe GHB te gebruiken.

De politie kreeg vrijdag 31 mei 2024 omstreeks 20.50 uur een melding dat drie personen op het Markthof in een winkel overlast veroorzaakten. Ze liepen in en uit, schreeuwden tegen het personeel en klanten en leken onder invloed te zijn. Ter plaatse spraken agenten het bedoelde groepje twee mannen en een vrouw aan die bij twee scooters stonden. De vrouw weigerde zich te identificeren en liep tijdens de controle weg en riep dat ze naar niemand zou luisteren. Toen een van de agenten haar aan de rechterarm vastpakte, maakte ze met haar linkerarm een zwaaiende beweging. Ze kwam daarmee hard tegen het gezicht van de politieman, die daardoor een flinke neusbloeding opliep. Uiteindelijk lukte het de agenten om de vrouw onder controle te krijgen en over te brengen naar het cellencomplex. Vanwege een positieve drugstest is door een arts bloed bij haar afgenomen.