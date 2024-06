15 jaar cel geëist tegen man verdacht van doden van eigen moeder

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vijftien jaar geëist tegen een 55-jarige man uit Lelystad. Hij wordt ervan verdacht in de nacht van 27 op 28 mei 2022 zijn moeder te hebben gedood in haar huis in Almere. De officier van justitie acht gekwalificeerde doodslag en diefstal bewezen.

Op 28 mei 2022 wordt in haar woning in Almere een 77-jarige vrouw dood in haar bed aangetroffen. Hoewel er geen braaksporen zijn, blijken er diverse goederen uit de woning te zijn verdwenen. Haar handtas, portemonnee, mobiele telefoon, twee huistelefoons en een alarmknop zijn niet meer in de woning aanwezig. Dit is reden om het overlijden van de vrouw verder te onderzoeken. Uit de sectie blijkt dat bij het slachtoffer op specifieke plekken bloeduitstortingen en puntbloedingen waar te nemen zijn. De conclusie is dat het aannemelijk is dat zij door versmoring om het leven gekomen is.

De politie heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) uitgebreid onderzoek gedaan naar de gewelddadige dood van de vrouw. Dit heeft geleid tot de aanhouding van de 55-jarige zoon van het slachtoffer op 13 september 2022. De man wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van 27 op 28 mei naar het huis van zijn moeder is gegaan om aan geld te komen. Het is aannemelijk dat hij betrapt is door zijn moeder die toen al in bed lag en dat deze confrontatie uitgelopen is op de gewelddadige dood van de vrouw om de diefstal te verhullen. Vervolgens is de verdachte vertrokken met de uit de woning verdwenen goederen.

Het bewijs dat het de verdachte was die die nacht zijn moeder om het leven bracht, bestaat volgens het OM uit een aantal componenten. Zo is gebleken dat de auto die in gebruik was bij de uit Lelystad afkomstige verdachte, rond het tijdstip van overlijden dicht bij de woning van het slachtoffer in Almere geparkeerd stond. Dit is op camerabeelden waar te nemen. De verdachte ontkent dat hij de betreffende avond of nacht bij zijn moeder is geweest. Hij verklaarde aanvankelijk thuis te zijn geweest op het bewust tijdstip. Nadat hij geconfronteerd wordt met de beelden van zijn geparkeerde auto in Almere, stelt hij dat hij een geheime seksdate had toevalligerwijs vlakbij de woning van zijn moeder. Ondanks uitgebreid onderzoek is van het plaatsvinden van een dergelijke date echter in het geheel niet gebleken.

Wel is gebleken dat de auto na het tijdstip van overlijden terug over de A6 naar Lelystad is gereden. Uit de ritgegevens die uit de auto uitgelezen zijn, blijkt dat de auto toen op een specifieke locatie enige tijd snelheid heeft geminderd. Rond deze locatie zijn later de gestolen handtas en telefoon van het slachtoffer in de berm van de snelweg gevonden.

Ook is het DNA van de verdachte aangetroffen op de nachtkleding van het slachtoffer en op twee kussens. Uit onderzoek door deskundigen blijkt dat deze DNA-sporen als dadersporen gezien kunnen worden. Volgens het OM is het niet waarschijnlijk dat het DNA-materiaal al voor het plaatsvinden van het incident of na het overlijden op de nachtkleding en de kussens terecht is gekomen.

De verdachte heeft tijdens het onderzoek op verschillende momenten verklaringen afgelegd en heeft – na geconfronteerd te zijn geweest met bevindingen uit het onderzoek – alternatieve scenario’s geschetst. Telkens zijn deze scenario’s uitgerechercheerd, zonder dat dit tot enige steun voor de verklaringen heeft geleid. Op verschillende momenten blijkt de verdachte bovendien aantoonbaar te hebben gelogen over bijvoorbeeld zijn alibi en het bezit van een huissleutel.

Het gehele dossier bekijkend is het in de visie van het OM de verdachte geweest die verantwoordelijk is voor de dood van zijn moeder. Niet bewijsbaar is dat hij hier een vooropgezet plan voor had. Daarom is vrijspraak gevraagd voor moord. Gekwalificeerde doodslag (doodslag met als doel een ander misdrijf te verhullen) en diefstal acht de officier van justitie wel bewezen. Als motief voor het misdrijf ziet het OM de drugsverslaving van de verdachte. Uit het onderzoek blijkt dat de man in de periode rond de dood van zijn moeder naarstig op zoek was naar geld. Nadat hij de betreffende nacht terug kwam in Lelystad heeft hij ook direct drugs gekocht.

Dat de verdachte bereid was zijn eigen moeder van het leven te beroven om daarmee een diefstal verhullen, is zeer ernstig. De schade die hij aangericht heeft, is onherstelbaar. Dat de verdachte geweigerd heeft om openheid van zaken te geven en met onwaarschijnlijke alternatieve scenario’s en leugenachtige verklaringen op de proppen kwam, wordt hem ook zwaar aangerekend. Alles afwegend komt het OM tot een strafeis van vijftien jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Namens drie nabestaanden is de rechtbank verzocht de verdachte te verplichten ieder van hen een schadevergoeding te betalen van 17.500 euro.

De rechtbank doet op 28 juni uitspraak.