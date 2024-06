Politie onderzoekt verdachte omstandigheden

In de omgeving van het Amaryllispad in Wateringen werd in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni een zelfgemaakt explosief aangetroffen na een melding van verdachte omstandigheden.

Op camerabeelden uit de omgeving is te zien dat twee personen omstreeks 01.30u de straat in lopen en een van de twee iets in zijn handen heeft. Kennelijk worden ze gestoord waarna de twee vertrekken in een donkerkleurige auto. In de omgeving werd een zelfgemaakt explosief aangetroffen, dit is voor onderzoek in beslag genomen.