FNV: Bouwvakkers voeren actie in Groningen voor blijvende zwaarwerkregeling

Zwaar werk

Woensdag staken zo’n honderd werknemers uit de bouw vier uur en voeren actie bij het kantoor van VNO/NCW in Groningen. Zij eisen dat de werkgeversclub en politiek Den Haag eindelijk eens gaan meewerken aan een goede, blijvende regeling waarmee mensen met zwaar werk eerder met pensioen kunnen.

Rollators en looprekken

De bouwvakkers zullen een ‘uitgeklede bouwvakker’ met zich meenemen en een spandoek met de tekst ‘Zwaarwerkregeling gemist! Bouwvakker tot in de kist!’ Verder lopen er bouwvakkers met rollators en looprekken. Luit Wierenga, timmerman bij Rottinghuis (onderdeel van VolkerWessels): ‘In 2006 is de VUT-regeling al van ons afgepakt, nu dreigt ook de zwaarwerkregeling te verdwijnen. Wij zijn het zat!’

Duizenden straks kruipend over de eindstreep

Peter van der Put, bestuurder FNV Bouwen & Wonen: ‘Het is ongelooflijk dat zowel de overheid als de werkgevers niet met ons verder praten over een goede zwaarwerkregeling. Vele duizenden bouwvakkers zullen zo niet gezond hun pensioen halen, zij gaan straks kruipend over de eindstreep. Dat moeten we voorkomen. Daarom gaan wij door met actievoeren.’

Werkgevers en overheid willen niet luisteren

Sinds eind vorig jaar hebben al honderden bouwvakkers actiegevoerd, onder andere in Loppersum, Maastricht, Den Haag, Nijmegen en Heerhugowaard. Maar werkgevers en overheid willen niet luisteren. Vorige maand lieten zij een ultimatum van FNV, CNV, VCP verlopen. De vakbonden waarschuwden daarin voor meer en hardere acties.

Negeren angsten en wensen groot deel bevolking

De houding van Den Haag en de werkgevers is extra schrijnend omdat zij daarmee de angsten en de wensen van een groot deel van de Nederlandse bevolking lijken te negeren. Opinieonderzoek van Ipsos I&O in opdracht van de FNV toonde begin juni namelijk aan dat 70% van de mensen met zwaar werk denkt dat werk niet vol te houden tot ze met pensioen mogen. Ook wil het overgrote deel (79%) van de kiezers van de formerende partijen (NSC, BBB, VVD en PVV) voortzetting van de zwaarwerkregeling.

Ook na 2025 eerder kunnen stoppen

De FNV wil dat bouwvakkers met zwaar werk ook na 2025 tot drie jaar eerder kunnen stoppen met werken. Daar staan afspraken over in de bouwcao. De overheid moet het voor bouwbedrijven aantrekkelijker maken om mee te doen aan de zwaarwerkregeling. Werkgevers mogen nu maar een maximum per maand uitkeren. Het boetevrije bedrag moet omhoog zodat meer bedrijven bereid zijn om mensen eerder te laten stoppen. Verder wil de vakbond dat aan de cao-tafel wordt bepaald wat precies zwaar werk is.