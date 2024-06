Politie huurt 2 Italiaanse waterwerpers

Bemanning opgeleid

De gehuurde voertuigen staan momenteel in Den Haag en zijn naar verwachting eind juni operationeel inzetbaar. De komende weken worden de bemanningsleden opgeleid.

Bijstand buitenland

De zes waterwerpers van de politie waren vanwege veiligheidsoverwegingen niet meer inzetbaar en daarom wordt er sinds 2022 een beroep gedaan op de buurlanden. Die inzet was nodig als voorzorgsmaatregel bij geplande demonstraties en evenementen met een hoog veiligheidsrisico op ongeregeldheden.

Italiaanse waterwerpers

Met de komst van de Italiaanse waterwerpers komt deels een eind aan de gewaardeerde bijstand vanuit België en Duitsland. Deze waterwerpers verdwijnen nog niet definitief uit het straatbeeld, omdat in de toekomst opnieuw bijstand gevraagd kan worden als extra inzet nodig blijkt te zijn.

Tijd overbruggen

Naast de aanschaf van zes nieuwe waterwerpers, is de mogelijkheid onderzocht om bestaande waterwerpers van buitenlandse politiekorpsen of leveranciers te huren. Dit om de tijd te overbruggen totdat alle nieuwe waterwerpers beschikbaar zijn. Hierbij is gezocht naar bestaande waterwerpers die veilig inzetbaar zijn en snel leverbaar. Die zoektocht leverde niets op, tot in december 2023 een Italiaanse fabrikant de politie benaderde.

Gehuurd voor 30 maanden

Deze Italiaanse waterwerpers zijn geschikt bevonden en zullen voor een periode van 30 maanden door de politie worden gehuurd met optie tot koop. De twee nieuwe waterwerpers zorgen dat de politie nu beter is voorbereid op onvoorspelbare situaties waar grote groepen mensen de openbare orde dreigen te verstoren.