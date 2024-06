OM sluit deal met nieuwe kroongetuige over liquidaties

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft een kroongetuige-overeenkomst gesloten met een getuige om opdrachtgevers en andere betrokkenen te vervolgen voor meerdere moorden in Amsterdam en Rotterdam. Dit meldt het OM dinsdag.

Moord op Ibrahim Azaïm en Serdar Ay

'Het gaat om de moord op Ibrahim Azaïm op 10 mei 2020 te Rotterdam, voorbereidingshandelingen voor een moord op een 39-jarige man uit Rotterdam in de periode mei tot juni 2020 te Rotterdam, de beschieting op club Mad Fox op 29 juli 2020 te Amsterdam en de moord op Serdar Ay op 20 oktober 2020 te Amsterdam.

Strafvermindering

De 29-jarige kroongetuige heeft verklaringen afgelegd in ruil voor strafvermindering. Hij heeft het OM belangrijke informatie verstrekt over zowel zijn eigen rol als die van opdrachtgevers en uitvoerders. In mei 2022 is hij door de rechtbank in Amsterdam tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de betrokkenheid bij de moord op Serdar Ay in oktober 2020 in Amsterdam en een gewapende overval een maand later op een belwinkel in Alphen aan de Rijn. Die zaken lopen nu in hoger beroep.

Betrouwbaarheid verklaringen wordt nog getoetst

Nadat de betrouwbaarheid van de verklaringen is beoordeeld, heeft het OM besloten om met de 29-jarige verdachte een kroongetuige-overeenkomst te sluiten. Deze is door het College van Procureurs-Generaal goedgekeurd en door de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam getoetst op de rechtmatigheid.

Amsterdamse en Rotterdamse rechercheurs

De zaken waarover de kroongetuige heeft verklaard worden onderzocht door een rechercheteam bestaande uit Amsterdamse en Rotterdamse rechercheurs, onder leiding van een team van Rotterdamse en Amsterdamse officieren van justitie en worden aangebracht bij de Amsterdamse rechtbank.

'Belangrijke bijdrage'

Verklaringen van een kroongetuige kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vervolging van verdachten van de zwaarste misdrijven waartegen op andere wijze niet voldoende bewijs kan worden gevonden. De inzet van kroongetuigen kan dus helpen bij het aanpakken van criminele netwerken die anders niet of zeer moeilijk te stoppen zijn.