Celstraffen geëist tegen verdachten overval waardetransport

Chauffeur geslagen en geschopt

De chauffeur van een waardetransport levert in de ochtend van 16 januari een pakketje af aan de Almstein als hij bij zijn nek wordt gegrepen en wordt geslagen en geschopt. Zijn sleutels, telefoon en portemonnee worden afgepakt. Twee mannen rijden weg in de bedrijfsauto en zetten die ‘koud’ om later leeg te halen. Het gaat om een 32-jarige man uit Zoetermeer en een 28-jarige man uit Den Haag.

Waardetransportwagen geparkeerd

Uit politieonderzoek kan worden gereconstrueerd wat er met de bedrijfsauto is gebeurd. De twee mannen rijden een stukje en parkeren de auto vervolgens aan de Albert Plesmanweg. Verbalisanten vinden de auto en nemen hem in observatie. Later die dag probeert een man het laadcompartiment te openen. Dat lukt niet. Hij stapt vervolgens in een andere auto waar ook al twee andere mannen in zitten.

Aanhoudingen na achtervolging

Daarna stappen twee mannen uit. Beiden stappen ze in de bedrijfsauto en rijden vervolgens weg. Dit blijken wederom de mannen uit Zoetermeer en Den Haag zijn. Zij worden gevolgd door de andere auto, waarin één persoon is achtergebleven: een man van 28 uit Delft. Beide auto’s worden gevolgd en de verdachten worden, na een korte achtervolging, aangehouden.

Eisen OM

Tegen de man van 32 uit Zoetermeer eist het OM 9 maanden onvoorwaardelijke celstraf voor diefstal met geweld. De strafeis tegen de 28-jarige man uit Den Haal valt iets hoger uit, 10 maanden onvoorwaardelijk, omdat hij ook hard- en softdrugs in bezit had. De man uit Delft hoorde ook 9 maanden tegen zich eisen.

'Gevoelens van angst en onveiligheid in samenleving'

De officier van justitie ter zitting: “De verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld. Zij hebben hierdoor inbreuk gemaakt op de geestelijke en lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Ze lieten hem gewond achter. Dergelijke feiten zorgen in de samenleving voor gevoelens van angst en onveiligheid. Ik reken het de verdachten aan dat zij dit alles op de koop toe hebben genomen en blijkbaar alleen hebben gedacht aan hun eigen financiële belangen.”