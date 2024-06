Bedreiging schoolkinderen Oss kwam uit buitenland, gevaar geweken

Er is geen gevaar meer voor de schoolkinderen van de basisschool in Oss die via Snapchat bedreigingen kregen. Dit meldt de politie woensdag.

Geen gevaar

'We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de online bedreigingen die zijn geuit naar leerlingen van een basisschool in Oss. Dat onderzoek wijst uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de leerlingen gevaar lopen en/of gevaar hebben gelopen. Dit soort signalen nemen we serieus en uiteraard blijven we alert en in goed contact staan met de school', zo laat de politie woensdag weten.

Onderzoek gestart

'We startten direct een onderzoek naar de online bedreigingen. Diverse ouders deden namens hun kinderen aangifte. We begrijpen de zorgen van de ouders en we zaten er de afgelopen dagen dan ook o.a. met onze recherche bovenop. Daarnaast staan onze wijkagenten voortdurend in goed contact met de ouders, school en andere lokale veiligheidspartners zoals de gemeente Oss', stelt de politie.

'Bedreigende berichten komen van buiten Europa'

De politie heeft geen aanwijzingen dat de bedreigde leerlingen in gevaar zijn of gevaar liepen. Uit het onderzoek blijkt dat de dreigende berichten via Snapchat zijn verstuurd en van buiten Europa afkomstig zijn. Er is dus vast komen te staan dat de verzender van de online berichten niet in Nederland is of is geweest.

Online conflict

'Het lijkt er op dat er online een conflict is geweest. Er is gebleken dat een van de leerlingen van de school via social media al langere tijd contact had met een minderjarige jongen van buiten Europa. Deze jongen heeft vermoedelijk de bedreiging geuit. Er is nooit sprake geweest van fysiek contact tussen de leerlingen en de verzender. Ze hebben elkaar niet ‘in de echte wereld’ ontmoet. De ouders die aangifte deden en de school zijn op de hoogte gebracht van deze conclusies. Uiteraard blijven we in nauw contact staan met de ouders, school en de gemeente en we blijven alert', aldus de politie.

Terughoudend

Gelet op de jonge leeftijd van alle betrokkenen is de politie zeer terughoudend met het verder delen van informatie en het vestigen van aandacht op deze zaak. De politie hoopt op eenzelfde discretie van het publiek en de media te rekenen.

Foto op Whatsapp

In berichten op Whatsapp-groepen circuleert een foto van een jongeman die bij de school zou zijn gezien. Daarbij wordt gesuggereerd dat hij bij de online bedreigingen betrokken is. Uit ons onderzoek blijkt dat daar geen sprake van is. De politie benoemt dit nadrukkelijk om te voorkomen dat hij onterecht met de online bedreigingen in verband wordt gebracht.